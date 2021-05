Het is gewoon eenvoudig. Het Kyoto protocol wasgeschreven voor 15.000.000 Nederlanders en inmiddels zijn dat er 18.000.000. We moeten 5% onder de emissie zitten van 1990.

Met veel liefde wil ik mij inzetten om de wereld te verbeteren, maar het besef dat we nu met 3miljoen bonusmensen in Nederland extra onder de emissienorm moeten zitten betekent alleen maar dat je per persoon nóg minder mag uitstoten.

Waren we van 15.000.000 mensen naar 13.000.000 gegaan, dan hadden we de norm gehaald zonder technologische vooruitgang.

Het is eenvoudig. Minder mensen is beter voor het milieu.

Hiervoor hoef je geen Hitler met ovens te zijn, maar asjeblief, kom eens met gericht bevolkingsbeleid.