Vrolijkheid! Werd gister de nakende festivalzomer nog verpest door die zure Persgroep-sloten van NU.NL (er zou te weinig politie zijn in zomer en nazomer, wel hallo sukkels, er is altijd te weinig politie), vandaag mogen we van de NOS gelukkig weer naar evenementen met veel bezoekers.

Fieldlab zegt dat bij het risiconiveau 'zorgelijk' onder voorwaarden een honderd procent bezetting mogelijk is bij evenementen. Dat geldt voor alle evenementen die Fieldlab heeft onderzocht, dus ook voor bijvoorbeeld festivals. De overheid heeft vier risiconiveaus opgesteld: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' of 'zeer ernstig'. We bevinden ons nu nog in het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Pakken we de handige RisicoNivo InfoGraphic Dinges van de gezaghebbende datameneer YorickB er even bij, dan zien we dat we dat u allemaal eind juno begin julo weer helemaaltotaal naar de tering kunt gaan, om de rest van de nu al Legendarische Sletzomer van 2021 te ontwaken in een ranzig koepeltentje, naast hoe-heet-je-ook-alweer. Jommes.

Maar wie zijn het?