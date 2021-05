Rectificatie mensen. Onlangs schreef dit kwaliteitsmedium twee bijna journalistiekprijswinnende topstukken over het normaal nogal islamofiele 'gezinsblad' AD, die iets islamofobisch had geschreven over Ali uut Veenendaal. Samenvatting: Ali is asielzoeker en homoseksueel maar nu woont Ali tegenover de moskee in Veenendaal en daarom wordt Ali belaagd door homohatende Vrediërs en Tolerantiërs en omdat AD zoveel aandacht heeft besteed aan Ali worden nu ook de moskeegaande Vrediërs en Tolerantiërs in Veenendaal bedreigd.

Nu blijkt echter dat wij (en het AD) al die tijd over de verkéérde homoseksuele Ali hebben geschreven, zo blijkt uit een Boze Ingezonden Brief van ene Ali uit Veenendaal. De homoseksuele Ali woont niet tegenóver de moskee in Veenendaal maar áchter de moskee in Veenendaal. De Boze Brief schrijvende Ali uit Veenendaal is namelijk de Ali die tegenover de moskee woont en die is helemaal geen gay maar valt gewoon op leden van het zwakke geslacht, wollah! Maar omdat AD en GS heel Veenendaal en omstreken heeft opgezet tegen Ali tegenover (niet achter) de moskee vangt deze onschuldige heteroseksuele Ali nu alle flack die is bedoeld voor Ali achter de moskee.

Dus bij dezen: die misschien wel enigszins homoseksueel en verwijfd uitziende Ali uit Veenendaal die tegenover de moskee woont is NIET de homoseksuele Ali uit de topartikelen van GS die citeert uit de islamofobe stukjes van AD, maar een andere, beslist heteroseksuele Ali. De enige echte juiste Ali, die hardcore gay is, woont áchter de moskee. Niet tegenover, maar achter! ACHTER! Duidelijk?

Sowieso eisen wij dat niemand wordt lastig gevallen, geen enkele Ali en geen moskee(bezoekers), maar als er dan toch fruitmanden en Bijbelspreuken moeten worden gestuurd naar Ali de homoseksuele asielzoeker dan moet dat dus naar Ali achter de moskee. Ali tegenover de moskee neukt gewoon wijven en heeft verder niks met dit verhaal te maken dus die wil je fruitmand en EO-spreukenbonanza geeneens, oprotten pik, pronto.

Duidelijk? Inshallah!

De Boze Brief van Ali uit Veenendaal

"Beste mensen jullie hebben een bericht geplaatst over een ali die gay is en tegenover de moskee woont dat is dus niet juist! Ik ben ali die woont tegenover die moskee en ik ben geen gay! De gene die ALI heet en !!!ACHTER ‘!!!de moskee woont. Is wel gay en ik word dus door allemaal mensen lastig gevallen nu! Groetjes, Ali uit Veenendaal."

Situatieschets Veenendaal

Ali & Ali thuis, altijd lastig.