Dit verhaal gaat over Ali. Ali is 28 jaar, asielzoeker en homoseksueel. Ali is uit Azerbeidzjan gevlucht want homo's moeten daar van hoge gebouwen worden gegooid.

Daarom ook vluchtte Ali naar Nederland. Nederland is heel tolerant, daar kijken ze niet naar je seksuele voorkeur. Zeiden ze. Nederland is in feite een regenboognatie, een soort Eurovisie Songfestival maar dan continu. Zeiden ze. In Nederland kun je echt jezelf zijn en vrij van angst leven. Zeiden ze.

Klopt. Ware het niet dat in Nederland óók heel veel mensen wonen die een religie aanhangen waarin homo's met hun hoofd naar beneden van een gebouw moeten worden gegooid. Dezelfde religie die ze in Azerbeidzjan ook aanhangen, kortom. Maar dat waren ze Ali 'vergeten' te vertellen. Over sommige dingen praten ze in Nederland liever niet. Dat werkt namelijk 'stigmatiserend'.

Ali kreeg een jaar geleden een huis toegewezen. In het christelijke en godsvruchtige Utrechtse heuvelrugdorpje Veenendaal. Mooi wonen, zou je denken. Aardige christelijke buren, tolerante Hollandsche ruimdenkendheid, ideaal voor homoseksuele asielzoekers. Zou je denken.

Maar het huis waarin Ali terechtkwam staat op een steenworp afstand van een moskee. In die moskee wordt van alles gepredikt, maar niet dat Allah blij is met homoseksuelen. Zo heeft Ali zelf aan den lijven ondervonden: "Hij wordt er mishandeld, bedreigd, uitgescholden en gepest. 'Sterf homo’, krijgt hij te horen. Hij is nu zo bang dat hij niet meer alleen durft te slapen. Een korte wandeling naar het station is een ware hel, zegt hij. 'Naar muziek luisteren op straat gaat niet meer. Ik moet steeds achter me kijken of er iemand loopt. Ik kan hier niet normaal leven. Ik leef als een kat, die van het ene huis naar het andere huis sluipt. Mijn koffer staat altijd klaar in de gang'."

Wat de gemeente deed? Die gaven Ali een cursus 'Veilig Leren Wonen'. Oftewel, hoe je als openlijke homoseksueel weer leert terug de kast in te gaan. Ali wist natuurlijk niet dat ze in Nederland problemen liever afschuiven op degenen die problemen ondervinden. En dat in Nederland niet daders verantwoordelijk zijn voor leed maar slachtoffers. Al helemaal als die daders islamitisch zijn. En ongetwijfeld hebben ze in Veenendaal al lang een regenboogzebrapad. En de scholieren lopen er elk jaar weer een hele vrijdag in het paars. Dus wat zeurt Ali nou? Wil hij soms graag bevolkingsgroepen stigmatiseren?

Arme Ali. Goed beschouwd is het voor Ali in Nederland momenteel net zo leuk als het in Azerbeidzjan was. Maar de problemen in Azerbeidzjan zijn tenminste bekend en er wordt over gesproken. In Nederland niet. In Nederland bestaan sommige problemen gewoon niet. Nog steeds niet.

Vooral niet in Veenendaal. Al hadden we dat Ali lang geleden al kunnen vertellen.