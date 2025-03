Nu de kruitdampen in Mannheim zijn opgetrokken (2 doden, nog 10 gewonden, van wie 5 zwaargewond) resten maar weer eens de aloude vragen: wie, waarom, psychopaat of islam? RTL Duitsland beantwoordt de wie-vraag: de dader zou ene Alexander Scheuermann zijn (niet die van Michiel van Egmond), een 40-jarige waanzinnige uit Ludwigshafen (aan de andere kant van de Rijn bij Mannheim). Deze Alex is een heuse verwarde man die zichzelf vorig jaar nog in brand wilde steken. Daarmee lijken we ook te kunnen concluderen dat het voor de verandering weer eens NIET gaat om een Syriër, Afghaan of Saudi, of iemand die te goed heeft opgelet tijdens koranles. Op een persconferentie maakte hoofdofficier van justitie Romeo Schüssler zojuist bekend dat de dader in de politiesystemen stond: wegens een korte gevangenisstraf voor het 'toebrengen van lichamelijk letsel', wegens rijden onder invloed en wegens het verspreiden van 'haatdragende taal op Facebook'. Dat was in 2018. Bij zijn aanhouding schoot Alexander zichzelf in zijn mond; hij is levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis vervoerd.