Het is lastig agent zijn in Duitsland. Zeker als het op een gegeven moment jouw verantwoordelijkheid is om das in de praktijk dan ook echt te schaffen. Poten, bluswater, the whole shebang, zeg maar. En dan niet poten zoals in Philadelphia, waar je pride optocht plotseling vastloopt op een eskader zionistenjagers. Misschien een lastig intersectioneel dilemma, maar daar valt nog wel mee te leven. Alles beter dan plotseling uit het niets een mes in je nek van een nieuwe volksgenoot die je juist met hand en tand aan het verdedigen was tegen een laffe aanval van islamkritiek. Waren woorden niet minstens zo erg als fysiek geweld? Nee, dan kun je beter een zak stront hebben die plotseling uit de lucht komt vallen.

