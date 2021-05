Ja, dat krijg je er nou van met tendentieuze en nodeloos islamofobe media als AD. Zomaar suggereren dat de homoseksuele Ali uit Azerbeidzjan het mikpunt is van haat door bezoekers eener moskee te Veenendaal is natuurlijk vragen om 'dreigementen'. Iedereen weet: de belangrijkste reden om islam niet te bekritiseren is omdat het anders 'haat zaait' en 'de maatschappij verdeelt'. Bovendien worden dan 'groepen tegen elkaar opgezet'. Je mág dan misschien wel vrijheid van meningsuiting hebben, maar je hoéft niet alles te zeggen hè? Vrijheid bekent ook: verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid kent ook grenzen, zoals de grenzen van het fatsoen. Vrijheid betekent: niet zomaar alles zeggen wat je denkt zonder daarbij rekening te houden met religieuze gevoelens en heilige beelden. Gevoelens die anderen tot in het diepst van hun ziel kunnen kwetsen. Daar ligt de grens. Zo hebben we dat afgesproken. Met z'n allen. In dit mooie landje. Breekbaar als een vaasje, waar vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Daarom zou het mooi zijn als het normaal gesproken islamofiele AD (bekend van de ramadanjournalistiek), alwaar de hoofdredacteur het gemiddelde Suikerfeest zes miljoen keer belangrijker vindt dan een oerhollandse oliebollen- of haringtest omdat het een knielende buklaaf van het laffe deug-establishment is, eens een voorbeeld neemt aan RTL Wokenieuws. Daar begrijpen ze elke dag meer hoe de islam een prachtige bijdrage levert aan onze multiculturele samenleving en hoe 'gemarginaliseerde groepen' een stukje extra aandacht en bescherming van de media nodig hebben. Zodat niet steeds maar weer elke moskee bedreigd wordt met 'bebloede varkenskoppen' en altijd weer exact hetzelfde fotokopietje met 'bedreigingen' en verwijzingen naar Hitler met elke keer exact dezelfde spelfouten in de brievenbus krijgt.

AD-journalisten zouden er goed aan doen deze 'online training berichtgeving moslims en islam' te volgen, zoals de 'journalisten' van RTL Wokenieuws elk jaar weer naar een 'diversiteitscursus' voor het brainwashen van blanke mannen gaan om 'onbewuste vooroordelen en discriminatie' te bestrijden. Daar knapt een journalist tenminste van op. Zo leert een journalist de boel bij elkaar te houden en de maatschappij niet verder uit elkaar te rafelen.

Maar eigenlijk is het allemaal de schuld van Ali. We hebben Ali nog wel zo gewaarschuwd geen religies of 'gemarginaliseerde groepen' te benoemen, ook niet impliciet. Want daar houden 'we' niet zo van in Nederland. Daar komt alleen maar ellende van. Dat zie je nu maar weer. Terwijl: in die moskee bij Ali om de hoek komen UITSLUITEND vriendelijke, tolerante en zeer vreedzame moslims. Zoals gebruikelijk in vrijwel elke Nederlandse moskee. Het zullen de blanke christenen wel weer zijn geweest dan.