Nu het leven toch al een gokkast is, een korte kritiek op Army of the Dead, die zogenaamd veel te lange film van Zack Snyder. Wat was Netflix denkende om de titel van de sequel van horrorhit nummero uno, Evil Dead, gewoon te jatten? Had ik de AI van netflix zorgvuldig gekilled, komen ze aan met Demoni 1 & 2. Die ga ik dus nooit never een duimpje omlaag geven. Ik ben Caligula niet. En nu dus ook Tenebrae. Fukkers.

Op goed geluk, het openingsthema van het verkrachte magnum opus van Tinto Brass: www.youtube.com/watch?v=23PzDoOZAxM Dit linkje draag ik uiteraard op aan Thierry Baudet. Zo ben ik dan ook wel weer.

Eye of the Tiger: hij was fijn meneer Snijder.