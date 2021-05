Ik heb zo ontzettend veel tyfusschijt aan alles rondom het klimaat. En ik gun Dilan een aai over de watdanook van Frans Timmermans.

Het klimaat oppakken is het gemakkelijkste wat er is. Want Dilan hoeft alleen maar de gebaande weg te bewandelen.

Zelfs ík kan dat gemakkelijk aan. En eigenlijk iedereen wel, denk ik. Ik weet inmiddels wel welke riedeltjes je moet afsteken als je klimaatzaken moet regelen.

Ik ga per definitie een hekel aan haar krijgen. Gewoon omdat er geen andere optie is.