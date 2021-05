Zo. Iedereen weer veilig binnen na de Code Geel bij Plasma,- Meubel- en Tuincentra. En de enorme rijen bij de hemelwater schuilplekken? Mooi. Dan kunnen we het over belangrijker zaken hebben. Het fieldlab experiment van Klaus Schwab en het World Economic Forum. Heel de EU, Ploert Ploertsma (D66) en Mark Rutte doen nu straalverontwaardigd dat er een online vervelio uit een vliegtuig op de Kaagbaan van Minsk wordt geplukt (Rob de Wijk - BNR - is zelfs aan het oorlogsmennen). Maar eigenlijk vinden ze het prachtig. Dit is exact wat ze willen in Brussel en Davos. Dit is doctrine, maar dan echt. Dit is De Toeslagenaffaire, maar dan hogeschool. Dit is Frans Timmermans, ten voeten uit. U bent nergens meer veilig, en you will be happy. Zin in de toekomst. Iemand bier? Wij zijn de Bob.

UPDATE: Weet u wie ook vliegtuigen kaapte?

Het is Wit-Rusland. (En patat. En ploske)

Eindbaas in een echt field lab

Kijk. Intensieve landbouw