Hier ga ik even voor zitten. Ben zelf al erg lang Bob Dylan fan. Laatste keer live gezien in 2017, op de laatste avond en toen hij voor het laatst (en misschien wel voor altijd gezien de huidige situatie) heeft opgetreden in Nederland.

PS: Ik vind het jammer dat Dylan altijd gekaapt is door links en haar identiteits-politiek-prominenten. Hij is van alles iets, a walking contradiction. Dat vind je ook terug in zijn werken. Niet te categoriseren. Niet dat het mij heel veel uitmaakt, maar wil ik toch nog even gezegd hebben,

Hier mijn (momentele en eeuwig veranderende) top 10:

1. "Senor (Tales of Yankee Power)

2. Isis

3. I and I

4. Up to Me

5. One More Cup of Coffee

6. See That My Grave is Kept Clean

7. Idiot Wind

8. Caribbean Wind

9. Where Are You Tonight?

10. I Believe in You

Ja, ik heb een vreemde smaak.