De tucht van de markt laat de bitcoin anderhalve week kelderen. Elon Musk pompte eerst de cryptomunten op door deze met zijn bedrijven als betaalmiddel te omarmen. Daarna zette hij het mes erin door betaling in cryptomunten te weigeren vanwege het vergeten milieu. Zulke uitlatingen zijn binnen de gereguleerde financiële wereld strafbare marktmanipulatie.

Een verdere daling werd ingezet toen de Chinese centrale bank beperkende regelgeving oplegde. Financiële instellingen mochten geen cryptomuntdiensten meer aanbieden en dergelijke. Als de markt gelooft dat overheden geen grip hebben op de digitale valuta, dan had er geen koerseffect mogen zijn, dankzij deze mededelingen.

De belofte van cryptomunten was dat niemand aan de knoppen zou draaien, is leuk, maar de waarde in het economische verkeer van een munt is gelijk aan het vertrouwen in die munt, en dat vertrouwen is een speelbal van de waan van de dag. Het lijkt alsof verwachte toekomstige maatschappelijke acceptatie de koers stuurt.

Al is de cryptomunt intern perfect ontworpen, de gebruiker vormt de beperkende factor. Te weinig begrip of beveiliging en alles is weg. Dit kan actieve diefstal zijn, een vergeten wachtwoord, aankoop cryptomunten bij een neppe website en zo verder. Kan dit systeem ooit simpel genoeg worden voor iedereen? Of kijkt de gebruiker dan alleen naar een onbetrouwbare projectie via andermans app?

De meeste eigenaren van cryptomunten zijn niet in de staat al deze software op integriteit te beoordelen. Daarom is de opkomst van beleggingsfondsen die in cryptovaluta een logische, want die kunnen die expertise inkopen. Dat is gelijk problematisch omdat alle systeemproblemen van de huidige financiële sector ook weer in beeld komen. Groetjes aan Bernie Madoff.

De mate waarin toezichthouders deze handel niet begrijpen, werd goed samengevat met de eis dat iedere transactie tussen fiatgeld en cryptogeld een identificatieplicht kent. Leuk dat de exchange niet meer gratis als tumbler werkt en via de blockchain iedere transactie van wallet naar wallet gevolgd kan worden. Maar dat is niet het hele verhaal.

Er wordt vergeten dat niemand weet wie feitelijk eigenaar is van de wallet. Door bijvoorbeeld een hardware wallet en wachtwoord door te geven, kan je ook een betaling verrichten of geld witwassen. Met software wallets gaat dit nog sneller. Zie het als een fysieke enveloppe waar bankbiljetten inzitten. Als heb je een kasboek van de inhoud... wie heeft de enveloppe vast? Wie is de eigenaar?

Wat ik me ook afvraag, is tot in hoeverre cryptomunten een levenscyclus hebben. Oudere digitale munten zijn minder aantrekkelijk voor miners. De moeilijkheidsgraad wordt langzaam extreem, de beloning voor transacties verwerken is beperkt. Het wordt dan interessant om over te stappen op de volgende digitale munt, die makkelijker te minen is.

Welke munt voor miners het meest winstgevend is, wisselt. De kans bestaat dat te veel miners een oudere munt aan zijn lot achterlaten, alsof het een uitgeputte mijn is. Dan kan het verwerken van nieuwe transacties bij een te kleine groep terechtkomen, waardoor de munt drijft op het vertrouwen in die groep. (de miners bij proof of work, of de bezitters bij een proof of stake systeem).

Non Fungable Tokens zijn afhankelijk van de notatie van enige gegevens in de blockchain van een cryptomunt. De waarde van die NFT is dus niet alleen afhankelijk van die NFT zelf, maar leunt ook op het blijven bestaan en het vertrouwen in die blockchain. Zou je per cryptomunt de NFT opnieuw kunnen verkopen? Welke garantie zit op deze aankoop van 69 miljoen dollar?

De waarde van nieuwe en tweedehands videokaarten is verdubbeld. Naarmate er steeds verder gespeculeerd wordt over de toekomstige waarde van cryptomunten, zijn we bereid steeds meer te betalen voor de delving daarvan. Net zoals bij de eerste goudkoorts slopen we de natuur in een heel arbeidsintensief proces om iets te krijgen waar je alleen naar kunt kijken, niet eten.

De kracht van digitale cryptomunten zou het gebrek aan een centrale overheid zijn. Er is geen tollende geldpers en een hyperinflatierisico. De FED en de ECB kopen zo veel mogelijk schulden op. Het is een methode om verzonnen geld de markt op te duwen, omdat de banken het niet kwamen lenen. Als het gratis geld niet gehaald wordt, wordt het gebracht. Een terminaal proces.

De waarde van fiatgeld en cryptomunten zijn beide instabiel. De onderlinge koers dus ook. Degene die als eerste afsterft, zal dalen ten opzichte van de ander. Als je enig bezit hebt, probeer je van de ene naar de andere ijsschots te springen. Het ene zinkende schip ruilen voor een langzamer zinkend schip. Wat blijft het langst waardevast? De huizenzeepbel? Fiatgeld? Bitcoin? Goud? Ethereum?

Hoe behoudt u de waarde van uw opgebouwde vermogen? Wat koopt u?