Ik ken een straat waar een paar jaar geleden een poging tot afrekening in " het circuit" heeft plaatsgevonden, waar de buren rondom nu maar duidelijke naamplaatjes op hun deur hebben geschroefd. Zodat de kans op een vergismoord iets kleiner wordt. Intriest. Ze kunnen niet verhuizen want waarheen, "sociale" huurwoning, kopen is so wie so geen optie. Mensen passen hun perceptie noodgedwongen aan. Als je vraagt of ze zich onveilig voelen zullen ze zeggen van niet. Want wat moeten ze anders? Maar als in deze buurten op de PVV wordt gestemd is iedereen in rep en roer, want o o latent racisme. De overvallers waren poc, maar dat terzijde.