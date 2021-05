14.00 uur, overval Amsterdam-Noord

Woensdagmiddag wordt er zo rond 14.00 uur een overval gepleegd op Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, waar een waardetransport van Brink's (met Duitse platen) naar binnen is gereden - mogelijk om sieraden en diamanten te laden of lossen. Een overvaller houdt op straat de wacht en schiet meermaals in de lucht. De boeven, volgens bronnen van iedereen zijn het Fransen en Belgen, laden een Porsche Cayenne vol met, volgens De T., zo'n 50 miljoen euro aan diamanten en sieraden. Twee andere vluchtauto's zijn snelle Audi's. Als de politie arriveert komt het tot een vuurgevecht tussen de boeven met automatische wapens en de politie met klappertjespistolen. De dieven naaien eruit, de politie zet de achtervolging in.

14.00 - 14.15 uur, achtervolging

Twee auto's (de Porsche en één Audi) vluchten weg uit de Stad van de Hoop en proberen 'm via de S116 en de N247 te smeren, richting Broek in Waterland. Later blijkt dat daar op een parkeerplaats twee onopvallende Renaults (een Clio en een Megane) staan te wachten om na de snelle vlucht in het verkeer te kunnen verdwijnen. Op de beelden is te zien dat de Porsche op hoge snelheid voorbij raast. Daarna passeert de Audi, gevolgd door een zooi politiewagens - van snelle Audi's tot slome busjes. Boven het geboefte cirkelt een politiehelikopter, waardoor een ontsnapping eigenlijk al vrij kansloos is.

14.16 uur, einde achtervolging

De achtervolging eindigt in Broek in Waterland. De Porsche en de Audi staan in de fik, vermoedelijk aangestoken door de criminelen, die daar zijn overgestapt in de onopvallende Renaults. Helaas voor de boeven zat de politie er te dicht op om ongemerkt in het overige verkeer te kunnen verdwijnen. Met de politie op de hielen wordt één Renault geparkeerd in de tuin van een omwonende, de andere belandt in de sloot. De camerabeelden geven aan dat het 14.16 uur is. Vijf boeven stappen over op de benenwagen en sprinten een weiland in, twee anderen proberen zich te verstoppen in een kliko.

14.18 uur, vluchtende overvallers worden neergemaaid

Met het halve korps achter zich aan proberen de vijf weilandsluipers het laatste hoofdstuk van hun verhaal nog wat te rekken. Een zeer dappere agent gaat solo achter de knapen aan. Een van de ventjes wordt blijkbaar dodelijk getroffen, heel erg jammer. "Zijn lichaam wordt pas rond twee uur 's nachts weggehaald." Een andere makker wordt getackeld door een zeer lieve hond. De rest geeft zich over en de twee die zich in de kliko hadden verschanst worden ook opgesnuffeld: in Broek in Waterland één dooie en zes knakkers opgepakt, van wie twee gewond.

15.00 uur, nog een vluchtauto gevonden

Onder een viaduct van de A1 bij Diemen wordt een brandende auto aangetroffen - een snelle Audi - vermoedelijk de tweede Audi die gebruikt werd bij de overval. Ook deze overvaller(s) is/zijn overgestapt in een onopvallende Renault, die koers zette naar het zuiden. Op de A16 bij Rotterdam wordt later één inzittende, in een Renault met zo te zien Franse platen, van de weg geplukt: naar het zich laat aanzien de achtste deelnemer aan de overval.

Nasleep

De politie heeft in totaal dus zeven personen aangehouden, alsook één persoon omgelegd. Omdat het onduidelijk is of alle boeven gepakt zijn blijft de politie in opperste staat van paraatheid en worden er weinig details gedeeld. Het is ook nog onbekend of de boeven iets buit hebben gemaakt, of (een deel van) de buit in de hens is gevlogen tezamen met de Porsche en de Audi óf dat er nog mensen op de vlucht zijn. Het lijkt erop dat 'alle buit' in de Renault Megane zat die in de tuin van het huis is geparkeerd.

Na de voor de boeven fout afgelopen mega-operatie fantaseren ze bij De T. over een 'inside job'. Al met al dus zeker acht overvallers met (waarschijnlijk) zes auto's: een Porsche Cayenne en twee Audi's voor de snelle vlucht en op een parkeerplaats in Broek in Waterland stonden een Renault Clio en een Renault Megane te wachten voor de autowissel. Bij Diemen stond een zesde vluchtauto te wachten: de blauwe Clio die in Rotterdam is aangehouden. En dan na de autowissel allemaal in colonne richting Frankrijk en vervolgens met vijftig miljoen aan stenen in de zak rentenieren in Dubai. Althans. Dat was het plan.

UPDATE: Politie komt nu met meer details: het lijkt ineens om zeven in plaats van acht personen te gaan; geen woord over de kliko-verdachten in Broek in Waterland, dus dat verhaal van RTL lijkt niet te kloppen. In Broek in Waterland vier personen aangehouden en één persoon afgeknald. Een zesde persoon opgepakt bij de uitgebrande auto onder het viaduct in Diemen. Een zevende persoon van de A16 bij Rotterdam geplukt. "Het Team Grootschalige Opsporing heeft de zaak volop in onderzoek en sluit niet uit dat er nog meer verdachten betrokken waren bij de overval."

UPDATE: Nog twee knakkers voortvluchtig: "Op camerabeelden hebben we gezien dat er nog twee verdachten betrokken zijn geweest", zegt een politiewoordvoerster.