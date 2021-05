Aha de provincies vinden iets, tussen het 'debatteren' over fietspaadjes en wandelroutes, het drinken van thee en bepalen welke kleur wc-papier de voorkeur moet krijgen door. En wel dat theaters en musea 'gewoon open' moeten. Deze totale draak van een 'gewoon open'-lobby, die al sinds het begin van de sluiting door iedereen voor de kat z'n viool wordt rondgepompt. Kroegen moeten gewoon open!! Sauna's moeten gewoon open!! Sportscholen moeten gewoon open!! De duivenmelkvereniging van Oom Piet en Tante Theo moet open!! Alles moet gewoon open, want iedereen vindt zichzelf terug in het alleronderste laagje van de piramide van Maslow. En natuurlijk is de regelgeving inzake musea vrij debiel. Het is vrij debiel dat half Nederland door Zweedse meubelreuzen schuifelt op zoek naar het laatste schroefje van de Pätrick, het is vrij debiel dat half Nederland bij gigantische bouwmarkten op zoek is naar de hardste palen en het is vrij debiel dat half Nederland bij enorme tuincentra over elkaar heen rolt voor de laatste clematis zonder bladluis, terwijl je juist bij musea gewoon een routetje kan maken van plekje A naar plekje B, beetje afstand houden, beetje naar schilderijtjes en beeldjes loeren en dat is het dan. Maar in tegenstelling tot wat de provincies roepen is cultuur natuurlijk wél gewoon een luxeproduct, want als je 's ochtends snippertjes abstract expressionisme van Barnett Newman op je boterhammetje gooit krijg je het buikje niet vol, en die wasmachine komt er ook niet als je de hele dag kijkt naar werkjes van Francisco de Zurbarán zit te kijken. Samenvattend. "De kunst en cultuursector moet gewoon open." Ja absoluut! "De kunst en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen." Haha nee.