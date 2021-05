Okee, flauwe kop van ons, want is eigenlijk best gebalanceerd en genuanceerd artikel in NRC.

Toch een krant die bekend staat als Israel-hatend, dus kudo's voor het balanceren (zie je nou wel, zo moeilijk is het niet). Maar ja, zo'n kop laat je niet liggen natuurlijk. Want het staat er wel, weliswaar als overdrachtelijke analyse van hoe Hamas wordt gezien door Pali's: Hamas is helemaal toppiejoppie, een soort van bevrijdingsleger én liefdadigheidsorganisatie in één. Quote: "Sociale projecten vormen enerzijds een methode om steun onder de bevolking te verwerven, anderzijds ziet de organisatie liefdadigheid als een islamitische plicht".

Lezen we verder in het artikel dan leren we zowaar nog eens wat. Want ondanks het feit dat Hamas "tegen politieke tegenstanders hard ingrijpt", dat "de gevangenissen van Hamas berucht zijn om hun martelpraktijken" en "sociale protesten, zoals tegen armoede en elektriciteitstekorten, hardhandig worden neergeslagen" zien "Zwitserland en Noorwegen nog altijd geen reden Hamas op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen". Huh? Raarrrrrr. Noorwegen snappen we nog een beetje, Scandinaviërs hebben toch altijd weer een extra deug-gen (in de praktijk meestal Zweden trouwens), maar Zwitserland? Wat zijn die zo robuuste en conservatieve alpenbankiers denkende? Hopen ze soms op subsidie van Sigrid Kaag?

Ook mooi: de voorloper van Hamas "was een afsplitsing van de Moslimbroederschap". LOL. Weet je wie ook een afsplitsing van de moslimbroederschap is? GroenLinks! Bekend van het het Moslimzusterschap op zetel 9 8. We hebben verder geen vragen over hoe die in dit conflict staat, antwoord weten we wel.

GroenLinks heeft trouwens een eigen Hamas-beweging om alles wat nog politiek is zoveel mogelijk in de activistische hoek te trekken en te bewapenen. Het heet DWARS en wordt bevolkt door GroenLinks-'jongeren'. We zijn blij dat ze (nog) geen katusha-raketten hebben want te zien aan dit soort doodzieke tweets van DWARS-leider Sabine Scharwachter zouden ze die maar wat graag op Joden afvuren. (Voeg hier eventueel een lollige Godwin-verwijzing in voor wat extra reptielenbreinactiverend effect) Benieuwd wanneer ze trouwt met een voormalig Fatah-politicus. En een hoofddoekje gaat dragen.





'Genocide'

Staat er echt: Israël pleegt genocide en doet aan etnische zuivering...

Hartjes