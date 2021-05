Wat krijg je als je woke breinverweking mengt met een scheut klimaatwaanzin en een strooihandje betuttelracisme? Een prachtig misbaksel van een artikel over het vermeende gebrek aan inclusiviteit in de energietransitie. Want Arabische vrouwtjes willen niet koken op inductie en dat komt deels door hun cultuur van koken op vuur, maar natuurlijk ook omdat ze "zich niet welkom, gezien en gehoord voelen". En daarom hebben Arabieren in Dit Land geen zin in zonnepanelen op de plek waar nu hun naar het oosten gerichten schotel hangt. De energietransitie is veel te blank, veel te dubbel modaal en veel te hoogopgeleid bewust en dat komt niet omdat de energietransitie inderdaad een peperdure hobby en hoog renderend verdienmodel is voor de elitekaste in hun D66-kasten met hun Volt-bolides in morally gated GroenLinks-communities. Dat komt door "HET WITTE PERSPECTIEF" op de Timmerfranstransitie. Wat een lage verwachtingen weer over mensen van kleur. Nou ja tot zover want we moeten naar de cursus Arabisch Inductiekoken voor Gasloze Gastgezinnen van Syrische Vluchtelingen en we staan voor de dubbele garagebox te twijfelen tussen de Mustang Mach-E of de redactionele Cybertruck want er is pas 1 laadpaal in de schotelwijk en die is vaak bezet door de dikbetaalde gemeentelijke Duurzaamheidscoach die de bordjes "Geen eten van het balkon gooien, dat trekt ongedierte aan" onder de balkonflats elke zondagavond weer netjes recht zet.

