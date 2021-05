: om bovengenoemde reden ben ik dit jaar afgehaakt. Had het hier al een paar keer vermeld, dit is zo walgelijk. Uiteraard wel 2 minuten stilte, maar als de Holocaust verworden is tot 'een aandachtspunt', dan mag voor mij 4 mei afgeschaft geworden. Ik begrijp ook echt niet hoe het komt dat dit in de loop naar 4 mei niet breder bekend is geworden. Historisch Nieuwsblad heeft er in maart al over bericht.