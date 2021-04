Hadden we dat niet gisteren, dat democratiefestival? Een tandeloze oppositie tegenover nieuw leiderschap in oude zakken? Het festival van het democratie-dédain?

Is het geen hele harde klap in je gezicht, zo'n uit belastinggeld betaald nepfeest?

Ik zou zeggen, stuur al diegenen die door de Belastingdienst geslachtofferd zijn en nog steeds niet gecompenseerd en gerehabiliteerd zijn een uitnodiging voor dat feest, rijd hen er desnoods naartoe in een limousine en vertel hen dan op dat feest wat democratie nou eigenlijk is, wat democratie inhoudt, hoe democratie werkt, en rijd hen dan netjes naar huis, als ze nog een huis hebben.

Het democratiefestival is het feest van de sensibilisering. Vroeger, in de tijd dat er nog enige hoop was op een betere wereld, had men het over de verheffing des volks. Je bouwde met veel idealisme hele volkswijken toen om die arme arbeider te huisvesten. Leverde prachtige architectuur op die zelfs nu nog iets uitademt van liefde en hoop. Dat is niet meer, het was een romantische droom van korte duur. Die arbeider was helemaal niet dankbaar en zeker niet slaafs genoeg om gemakkelijk controleerbaar te zijn. Hij werd consument, ontevreden consument, drammerige, vervelende, klagende consument maar daarmee tekende hij op termijn zijn doodvonnis. The media is the message. En nu draait alles om de sensibilisering des volks, om subtiele beïnvloeding, om verleiden, paaien, vriendelijk stemmen, om beloftes, loze beloftes vaak, maar toch. Vergeet gisteren, vergeet vandaag, morgen wordt alles beter, vier samen met ons feest.

Op jouw kosten uiteraard, en met maar één doel: sensibiliseren.