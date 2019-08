We staan links voor de mainstage van het Democratiefestifaal en we durven geen pinkje in de MDMA te dippen want normaal gesproken gebruik je daar de dekking van de drukte voor MAAR HIER IS HELEMAAL NIEMAND. En het was nog wel zo goed dat we zelf van thuis wat mee naar binnen gesmokkeld hadden, want als je hier op zoek moet naar een dealer, kun je lang zoeken: de enige die door de diversiteitsmeting komt, is Khadija Arib en die heeft vast niks op zak want dat is een keurige mevrouw. En hoewel iedereen hier acteert dat het dit festival echt superduper leuk en belangrijk is, hebben we ook nog geen échte actrices gezien die zich op een rol aan het voorbereiden is met een kilo sos in de rugzak. Then again, we hebben helegaar geen partydrugs nodig om ons de ballen uit de boks te brullen van het lachen hier. Even een '66'er aanklampen bij de Dixies voor wat sos, nog, en dan maar eens een Radlertje halen. Tot nu toe vonden we de luchtshow van FvD het beste optreden. Maar sowieso topfeestje, hoor Kajs! Volgend jaar maar niet meer doen, voor dat miljoen?

Hi Res Update:: Zelf de stemmers tellen? Hierrr een WeTransferlink naar de foto's in origineel formaat.

MEER FEESTBEELD NA DE BREEK

Kudt. Optreden van de Respectbeweging gemist

Waarom liegen mensen zichzelf zo graag voor?