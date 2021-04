In het arme, arme Enschede regent het krokodillentranen van de gemeente, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 600.000 euro door de brievenbus duwde. De bestuurders willen pronken met termen als "smart city" en constant het aantal bezoekers tellen in winkelstraten, maar zijn dan niet zo smart om het zo in te richten dat ze hun bevolking niet constant illegaal volgen. "Door te tellen hoeveel telefoons er op een bepaald moment rond een meetkastje zijn, weet je hoe druk het is. Houd je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit ‘tellen’ in het volgen van mensen", concludeert de AP. Enschede trekt meteen een pruillipje, want zo hadden ze het niet bedoeld. Ze wilden alleen maar een beetje mensen tellen. Gelukkig trekt de AP zich daar weinig van aan, want ook met de beste bedoelingen een infrastructuur opzetten om volledig 1984 te gaan op je inwoners moet tegengewerkt worden. En als je dan een boete krijgt, moet je niet huilen, maar moet je jezelf afvragen waarom je zo dom bezig bent met je slimme technologie. (Zie ook: de Volkskrant)

