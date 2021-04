Hier de vertaling van de brief, geleend van een reaguurder van de Jeaup:

Meneer de president,

Dames en heren van de regering,

Dames en heren,

Het uur is ernstig, Frankrijk is in gevaar, verschillende levensgevaren bedreigen haar. Wij die, zelfs met pensioen, soldaten van Frankrijk blijven, kunnen in de huidige omstandigheden niet onverschillig blijven tegenover het lot van ons prachtige land.

Onze driekleurige vlaggen zijn niet zomaar een lap stof, ze symboliseren de traditie door de eeuwen heen van degenen die, ongeacht hun huidskleur of geloof, Frankrijk hebben gediend en er hun leven voor hebben gegeven. Op deze vlaggen vinden we in gouden letters de woorden “Eer en vaderland”. Onze eer ligt vandaag echter in het aan de kaak stellen van de desintegratie die ons vaderland treft.

– Discriminatie die, via een zeker antiracisme, wordt getoond met één doel: op onze bodem onrust creëren, zelfs haat tussen gemeenschappen. Tegenwoordig spreken sommigen van racialisme, inheemsisme en dekoloniale theorieën, maar door deze termen is het rassenoorlog die deze hatelijke en fanatieke aanhangers willen. Ze verachten ons land, zijn tradities, zijn cultuur en willen het zien oplossen door zijn verleden en zijn geschiedenis weg te nemen. Zo vallen ze, door middel van standbeelden, oude militaire en burgerlijke glorie aan door eeuwenoude woorden te analyseren.

– Discriminatie die, met het islamisme en de hordes in de voorsteden, leidt tot de onthechting van meerdere percelen van de natie om ze om te vormen tot territoria die onderworpen zijn aan dogma’s die in strijd zijn met onze grondwet. Elke Fransman, ongeacht zijn of zijn overtuiging, is overal in Frankrijk thuis; er kan en mag geen stad of district bestaan ​​waar de wetten van de Republiek niet van toepassing zijn.

– Discriminatie, omdat haat voorrang heeft boven broederschap tijdens demonstraties waarbij de autoriteiten de politie gebruiken als proxy-agenten en zondebokken in het gezicht van Fransen in gele hesjes die hun wanhoop uiten. Dit terwijl undercover individuen en individuen met een kap bedrijven plunderen en dezelfde wetshandhavingsinstanties bedreigen. Deze laatste passen echter alleen de richtlijnen toe, die soms tegenstrijdig zijn, die door u, de heersers, zijn gegeven.

De gevaren nemen toe, het geweld neemt met de dag toe. Wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat een professor ooit onthoofd zou worden als hij de universiteit verliet? Wij, dienaren van de natie, die altijd bereid zijn geweest om onze huid aan het einde van onze verloving te smeren – zoals onze militaire staat eiste, kunnen geen passieve toeschouwers zijn in het licht van dergelijke acties.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat degenen die ons land besturen, de moed vinden om deze gevaren uit te bannen. Om dit te doen, is het vaak voldoende om bestaande wetten zonder zwakte toe te passen. Bedenk dat, net als wij, een grote meerderheid van onze medeburgers overweldigd wordt door uw treuzelende en schuldige stiltes.

Zoals kardinaal Mercier, primaat van België, zei: “Als voorzichtigheid overal is, is moed nergens. ‘Dus, dames en heren, genoeg uitstelgedrag, het uur is serieus, het werk is kolossaal; Verspil geen tijd en weet dat we bereid zijn beleidsmaatregelen te ondersteunen die rekening houden met de bescherming van de natie.

Aan de andere kant, als er niets wordt gedaan, zal laksheid zich onverbiddelijk in de samenleving blijven verspreiden en uiteindelijk een explosie veroorzaken en de tussenkomst van onze actieve kameraden in een gevaarlijke missie om onze beschavingswaarden te beschermen en onze landgenoten op het nationale grondgebied te beschermen.

Zoals we kunnen zien, is er geen tijd meer om uit te stellen, anders zal de burgeroorlog morgen een einde maken aan deze groeiende chaos en zullen er duizenden doden vallen, waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt.

Geen enkel woord over een staatsgreep in deze tekst, enkel bezorgde wetsgetrouwe oudgedienden die hun bezorgdheid uiten.