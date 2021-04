Frankrijk in toenemende mate zin in de toekomst. Officiersschool Saint-Cyr Coëtquidan deelde afgelopen week beelden van een tweedaagse training waarin de "toegevoegde waarde van robots op het slagveld bestudeerd werd". Nou, die toegevoegde waarde bestaat in ieder geval al uit de bovenstaande video en onderstaande foto's, publiek de grote winnaar. Naar ons beste weten is het de eerste keer dat Boston Dynamics' Spot met een militaire eenheid traint. En dat is best brisant, want "Boston Dynamics’ Perry told The Verge that the company had clear policies forbidding suppliers or customers from weaponizing the robot, but that the firm is “still evaluating” whether or not to ban non-weaponized deployments by military customers."

Dat geldt natuurlijk niet voor hun eerdere DARPA-funded robot-ezels, maar Boston D's terms & conditions zijn sindsdien veranderd. Na de breek nog meer prachtfoto's van andere robots van andere merken, te weten de héérlijk 'nieuwe' gigant OPTIO-X20 van het Estlandse Milrem Robotics (video, artikel), ezeltje op wielen UGV ULTRO van Nexter, en de Barakuda met z'n prachtige wielen.

Zware jongens te Frankrijk

Amerikaanse sfeerbeelden met budget-hond van Ghost Robotics

