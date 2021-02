Ja weet je, als de Boston Boys iets nieuws uploaden zetten wij het gewoon standaard door hoor. Gaan we ook niet veel over schrijven want alles is toch al gezegd. Maar Spot en z'n kinderarm waren in 2018 al door niemand te stoppen, en dan lanceren ze straks om 17:00 (onderstaand) ook nog eens live Spots "extended product line". Geen idee wat te verwachten, misschien krijgt-ie een Doctor Octopus mod en daarmee dus vier armen. "Hand over your flesh, and a new world awaits you. We demand it."

"Meet Spot Enterprise"

Om 17:00 dus een nieuwe reveal: "Spot's Expanded Product Line"

Deze orgaanrover was in 2018 al niet te stoppen

Ook al dodelijk op de dansvloer