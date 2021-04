Zeg Rob, was jij nog partijleider toen deze SS zich op de kandidatenlijst zette, of was het toen al madame Al-Qaq? In dat laatste geval, jij was of voorzitter van de fractie, of vice-voorzitter en waarschijnlijk heel belangrijk in deze deugneuzenpartij. Hoe dan ook, jij torst een zware last in deze en je probeert er weer uit te glibberen. Praten over aanpak, vertrouwenpersonen, samenleving, nee Robje, het is ook jouw probleem en het probleem van die deugneuzenpartij van jou. Wees eens een vent (sorry voor dat laatste).