Vrouwen, de toekomst van Nederland rust up UW schouders van champagne. En okay, voor de goede orde. Het is niet het CBS dat zegt dat alles de schuld is van vrouwen. Het is de coordinator van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) - een beetje het CIDI onder statistiekbureaus - die in samenwerking met het CBS het onderzoek "Verkenning Bevolking 2050" uitvoerde. Joop de Beer heet-ie, een beer onder beren. Enfin, één ding is duidelijk, dit land vergrijst (en is stuk). En we dachten altijd dat er 'arbeids'-migranten nodig waren om dat te ondervangen, maar De Beer vaart op eigen kompas en concludeert: "Bijna de helft van de bevolking is vrouw, dus dat tikt heel snel aan." Verdomme, nou je het zegt.

En hier ligt dus de eindoplossing, want 75% (!) van alle vrouwen werkt parttime, tegenover 20% van alle mannen. "Het vereist niet eens een radicale omslag: als vrouwen wekelijks een half dagje extra gaan werken - 33 uur in plaats van 29 - kunnen in de toekomst maar liefst 700 duizend extra voltijdbanen worden vervuld. (...) Dit vrouwelijk arbeidspotentieel is vergelijkbaar met de instroom van zo’n 900 duizend migranten, die gezamenlijk 600 duizend voltijdvacatures zouden vervullen, berekende De Beer. Daardoor zou de komende dertig jaar het migratiesaldo structureel met dertig duizend per jaar omlaag kunnen."

Vrouwen, het is aan u.