NU! Het voetbalspel, de laatste acht van de Europa League, een competitie die Ajax gewoon gaat winnen. Volgens Justin Kloeffoe heeft Ajax een serieuze kans, 100%, om te winnen. Maar AS Roma heeft óók een 100% kans om te winnen. AS Roma speelt immers in de Italiaanse competitie, wingbacks, Karsdorp, maar Ajax kan ook heel goed voetballen. En dat hebben we dan maar te geloven! Na de klik Ajax-trainer Erik ten Hag die op niet mis te verstane wijze zijn liefde voor Italië onder woorden brengt en dan weten we genoeg: het wordt 1-0 óf 2-1 voor Ajax. Daley Blind doet niet mee, die zit ergens op een hotelkamer, dus dan moet Dusan Tadic de ballen er maar in peren. LIVE meelullen in de comments en kijken op RTL7, Ajax tegen AS Roma, een belangrijk potje voetbal!

UPDATE 38" - GOAL! 1-0 Klaassen

UPDATE 57" - Eerst mist Tadic een pingel (geen 2-0) en daarna blundert de Ajax-doelman (wel 1-1). Niet zo scherp gekeept.

UPDATE 88" - GOAL! Gozer van Roma mag effe vrij aannemen in het penaltygebied van Ajax & boem. 1-2 voor de Alpenturken!

UPDATE EINDE - Ajax verliest 1-2. HOE DAN