We hoorden al een tijdje niets mee van Epstein-madame Ghislaine Maxwell en dat was niet omdat de camera's rond haar cel waren uitgeschakeld. De pedo-ondersteuner met connecties zit blijkbaar nog steeds in de gevangenis in Brooklyn zonder dat iemand heeft getracht haar te laten bungelen. Blijkbaar hebben ZE er veel vertrouwen in dat ze haar mond houdt. Ondertussen heeft zich een vierde slachtoffer gemeld en op basis van haar verklaringen heeft Maxwell nu ook een aanklacht voor mensenhandel aan haar pantalon hangen. Dit meisje werd op 14-jarige leeftijd door Ghislaine naar Epstein gebracht voor het geven van naakte massages met een happy end en ze kreeg ook de opdracht om de minderjarige harem uit te breiden. "Epstein and MAXWELL each also encouraged Minor Victim-4 to recruit other young females to provide sexualized massages to Epstein." Hele aanklacht in pdf hierrr. Allemaal heel erg natuurlijk, maar hoe zit het met de betrokkenheid van Bill Clinton en de koninklijke invloeden van zweetprins Andrew? En lag Trump ook op deze massagetafel? Dat zijn de antwoorden die we willen en snel een beetje, voordat de camera's alsnog uitgaan.