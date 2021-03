Jeroen Stans op Twitter:

- Rutte nu tegen collega @Jorn: 'Uitermate vervelend wat er gebeurd is vandaag.' Rutte zegt dat hij contact heeft gehad met Kaag: ‘Wij hebben het niet gehad over Pieter Omtzigt.’

- Rutte 'weet niet' hoe de opmerking over #Omtzigt in de stukken terecht is gekomen. Wordt er verantwoording afgelegd in de TK over de farce vandaag? 'Nee, dat gaat niet, verkenners in opdracht van de Kamer.'

- En: 'Volgens mij moeten we proberen zo snel mogelijk weer de zaak op de rails te krijgen.' Is het vertrouwen geschonden? 'Als dat geschonden is, dan moet dat weer zo snel mogelijk worden hersteld.'

Met andere woorden: hij ontkent het niet. Rutte zit in grote problemen.