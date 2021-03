Ik zit de hele dag met iemand in één ruimte, maar ik wissel geen woord en we houden minimaal 1,5 meter afstand. Nu blijkt diegene positief getest te zijn. Moet ik nu in afzondering? Of is het voldoende dat ik aantoon dat ik geen nauw contact met diegene heb gehad?

Nu heb ik wel nauw contact met een goede vriend van me, die in Australíe woont. We bellen minimaal 1x per dag zeker een half uur met elkaar. Moeten wij nu in afzondering?