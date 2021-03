Goed gezien, als je dat maar weet. beschaafdheid is een heel dun nietszeggend laagje. een theaterstukje van hypocrisie en angst. Achter dat theaterstukje....steken we elkaar dood, willen we eerder de spuit, kopen we pellet kachels om ze te vullen met Litouwse bossen, verraden we onze buurvrouw, krijgen we 2 gulden 50 per gemelde mens, ontvoeren we kinderen voor de verkoop en sex, duwen we mensen weg, letterlijk de goot in voor eigen 'gerief', stoppen we mensen in treinen naar Bełżec, enz. enz.

Maar er zijn toch écht wel mensen die geen theaterstukje uitvoeren die niet meegaan...ik denk dat je dat ook geleerd hebt.