Prima topic om even wat over Jensen te zeggen die zo veel over zich heen krijgt.

Het is niet slecht om dingen ook van een andere kant te belichten, voorheen was GeenStijl daar goed voor, nu nog wel maar het is toch GeenStijl light geworden. Fijn dat in dit topic weer eens gerelativeerd wordt.

Jensen heeft vaak genoeg goede punten, maar overdrijft ook vaak. Een beetje de Nederlandse Alex Jones. Kijken we dan naar zijn verhaal rond corona. Zijn punt dat de mortaliteit foutief vergeleken wordt met de griep is 100% terecht. Alle massa media volgen die foutieve berekening. Jensen heeft gelijk daarop te wijzen.

Waar Jensen dan weer niet op wijst is de besmettelijkheid die bij Corona veel hoger lijkt te zijn. Dan kan de mortaliteit bij de griep en bij corona misschien wel gelijk zijn, als bijvoorbeeld 7x zoveel mensen corona hebben dan is de belasting op ziekenhuis en het aantal doden (binnen een jaar) dus ook 7 keer zo groot.

Dat stuk benoemd Jensen dan weer niet. Dus geef hem credit waar hij het verdiend maar blijf kritisch op de punten waar het niet klopt of niet volledig is.

Verder weten we ook gewoon nog lang niet alles over corona, wat ik opvallend blijf vinden is dat er hotspots lijken te ontstaan. Waarom is vooral Wuhan, en Bergamo zo zwaar getroffen. In China is het leven nu weer op gang aan het komen, maar dat zou bijna onmogelijk moeten zijn als er geen vaccinatie is zonder weer hetzelfde effect te krijgen. Hoe zit dat?

Nog iets waar Jensen gelijk in heeft is dat we mijn zijn alle geen totale lockdown moeten willen. Ja ik ben zo iemand die om zijn vrijheid geeft. Daarom verzet ik me tegen een verbod op het maken van gloeilampen, permanent rookverbod, vuurwerkverbod, plastic zakken verbod, 100km/h, huisdieren-lijst, stofzuigers-verbod, alcohol onder de 18 verbod, bellen op de telefoon verbod enz enz. Bij alle onzinnige verboden kun je mij hier in de panelen weer terugvinden.

Vanuit die reden ben ik dan ook tegen een algehele lockdown. Een ‘na buiten ga verbod’.

De overheid heeft te laat gehandeld, anders waren de huidige maatregelen misschien niet eens nodig geweest. De regels die er gister bij zijn gekomen voor winkels, daarvan zei ik ruim een week geleden al dat ze er moesten zijn. Maar op zich zijn de regels nu prima. Had de overheid eerder gereageerd dan had misschien de horeca zelfs open kunnen blijven, maar met meer afstand tussen tafeltjes. Who knows.

Een totale lockdown moeten we niet willen, onze vrijheid is ook veel waard. Dat is een avondklok maar dat 24/7. Gaan we niet doen. Sterker nog, de presidenten die dat nu wel doen, zoals een Macron, moeten als dit allemaal voorbij is wat mij betreft vervolgd worden.

Als het een virus was met een mortaliteit van 25% of hoger was, was het een heel ander verhaal. En zo’n virus zal ook nog weleens opduiken. Maar daar zijn we nog niet.