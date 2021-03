Het duurde verdomde lang, maar we gaan eindelijk weer kwalificeren voor een F1-race. In zandbak Bahrein, want Australië durfde niet. Weinig veranderd de afgelopen tien jaar, want de namen Schumacher, Alonso, Hamilton en Vettel staan nog steeds op de tijdenlijst. Mercedes noemt de Red Bull van Max Verstappen de favoriet voor dit jaar, maar Red Bull denkt dat Mercedes gewoon weer loeisnel is. Wij weten het niet, want de testdagen een paar weken terug en de vrije trainingen van gisteren lieten geen overduidelijke winnaar zien. In de kwalificatie zien we dus voor het eerst hoe de kaarten zijn geschud voor dit seizoen. De complete lijst van wie dit jaar waar rijdt, ziet u in dit mieterse overzichtje. Dus stuur je schoonmoeder het huis uit, want we gaan weer gassen. Go Max!

