Het was een kort wintertje wachten, maar we gaan weer terug naar het normaal. Met op zondag F1 op de buis, zoals het hoort. Voordat het langste seizoen everooit (23 races) op 28 maart aftrapt in de Bahreinse zandvlakte, beginnen we vandaag, morgen en overmorgen met drie testdagen. Ook in Bahrein, want dan ben je er maar vast. Op basis van deze testdagen kunnen tig analisten hun voorspellingen doen voor het komende seizoen, die vervolgens allemaal niet blijken te kloppen omdat het verleden uitwijst dat je geen zak kan zeggen over gereden tijden op een testdag.

Wegens weinig gewijzigde regeltjes zijn de auto's slechts een doorontwikkeling van vorig jaar en zien we geen spectaculaire vernieuwingen. Wel hebben de coureurs een kleine stoelendans gedaan en zijn de teams met de kwast in de weer geweest. We gooien daarom alle spelers even in een overzichtelijk overzichtje, zodat je weer weet waar je naar kijkt.

Mercedes

Ze wisten met veel moeite BLM-activist Lewis Hamilton voor één extra jaar vast te leggen door onder meer een inclusiviteits- en diversiteitsprogramma toe te zeggen. Hij reed vorig jaar met één knie op de grond en twee vingers in zijn neus naar zijn zevende wereldtitel, dus dat had het team er wel voor over. Zijn collega Valtteri Bottas denkt dat hij het dit jaar zijn teamgenoot wel lastig kan maken in de strijd om het kampioenschap. Net zoals hij dat vorig jaar dacht.. en het jaar daarvoor... en het jaar daarvoor... De Mercedes is wederom protestzwart, maar op de achterzijde hebben de sterren plaatsgemaakt voor een enorme lading AMG-logo's. Marketing voor schoonheid zullen we maar zeggen.

Red Bull Racing

De thuisbasis van onze Max. Zoals gebruikelijk door de oranjebrilanalisten de hemel in geprezen. Red Bull moet eindelijk eens goed uit de winter komen om Mercedes direct vanaf de eerste race aan te kunnen vallen en niet, zoals voorgaande jaren, pas aan het eind van het seizoen terugkrabbelen naar de top. Pas dan kan Max zich gaan bemoeien met het kampioenschap. Het uiterlijk van de auto is vrijwel ongewijzigd, maar er is wel een nieuwe teamgenoot voor de Nederlander. Met Sergio Perez krijgt hij eindelijk weer een stukje ervaring naast zich. Belangrijk als ze ook strategisch een vuist willen maken tegen de Mercedessen.

McLaren

Het vrolijkste team van het veld wist door te stoten naar de sub-top en hoopt dit jaar de extra stap naar de voorste regionen te maken. Meme-koning Lando Norris is een blijvertje en krijgt Australische grappenmaker Daniel Ricciardo naast zich. Dat wordt naast de baan in ieder geval een gezellige boel met die twee. De vraag is hoe de strijd tussen de ervaren honeybadger en de jonge gamer op het asfalt verloopt. De McLaren is net als vorig jaar oranje, al heeft blauw een grotere rol gekregen in het kleurenschema.

Aston Martin

Vorig jaar nog bekend onder de naam Racing Point, maar door de nieuwe eigenaar Lawrence Stroll omgedoopt tot Aston Martin Cognizant F1 Team. Leek hem wel zo handig aangezien de miljardair ook eigenaar is van het automerk Aston Martin. Naast een nieuwe naam heeft het team ook verse kleuren. Het felle roze moest plaatsmaken voor een donkere kleur groen. Best stijlvol. Lawrence kocht het F1-team uiteraard ook om zijn zoon een stoeltje te geven. Lance Stroll is een verwend rijkeluiszoontje, maar heeft de afgelopen jaren wel laten zien dat hij over een dotje talent beschikt. Dit jaar krijgt hij veteraan Sebastian Vettel naast zich, die na een aantal teleurstellende jaren bij Ferrari iets nieuws gaat proberen. De Duitser moet zich bewijzen nadat hij het afgelopen seizoen zijn scherpte miste.

Alpine

Nog een team met een naamswissel. Renault heeft plaatsgemaakt voor zustermerk Alpine en daarmee is het zwart-geel van vorig jaar vervangen door blauw, zwart en rood. Esteban Ocon bleef en krijgt dit jaar versterking van herintegratie-oudje Fernando Alonso (39). De tweevoudig wereldkampioen moet bewijzen dat hij na twee jaar afwezigheid nog gewoon mee kan komen met de jonge generatie. Dit kan een glorieuze comeback of een enorm gênante afgang worden.

Ferrari

Ferrari komt uit een dramatisch seizoen en moet echt verbeteren als ze niet gelyncht willen worden door de tifosi. Broekie Charles Leclerc blijft en krijgt dit jaar gezelschap van Carlos Sainz. Dit gaat ongetwijfeld een fel duel om de rol van eerste rijder opleveren. De "nieuwe" SF21 loopt dit jaar over van felrood vooraan naar bordeauxrood aan de achterzijde. Om onduidelijke redenen vond de ontwerper het nodig om groene details aan te brengen. Had niet gehoeven.

AlphaTauri

Het zusterteam van Red Bull was vorig jaar wit met donkerblauw en is dit jaar donkerblauw met wit. Schokkend... Grand Prix-winnaar Pierre Gasly krijgt de kleine debutant Yuki Tsunoda als collega. Die werd vorig jaar derde in de Formule 2 en krijgt steun van motorboer Honda, die nu nog de motoren aan AlphaTauri en Red Bull levert. Hij moet zich dit jaar bewijzen bij het team, want bij tegenvallende resultaten zal Red Bull hem weer snoeihard de deur wijzen.

Alfa Romeo

Weinig veranderingen bij het zusterteam van Ferrari. De emotioneel beperkte Finse veteraan Kimi Raikkonen en wisselend presterende Antonio Giovinazzi zitten weer achter het stuur van een nog immer wit en rode auto. Daar ligt uiteraard een Ferrari-motor in en dat is meteen ook het zwakke punt. Of ze een beetje mee kunnen komen dit seizoen hangt geheel af van het werk dat de espressodrinkers in Maranello deze winter hebben gedaan.

Haas

Oh boy... Dit team bezit alle ingrediënten om constant in de spotlight te staan, maar niet op een goede manier. Het in geldnood verkerende Amerikaanse team heeft de roebels van Nikita Mazepin geaccepteerd en kan zich daardoor opmaken voor een turbulent seizoen. Nog voordat hij een meter had gereden was Mazepin al in opspraak omdat hij op social media een video plaatste waarin hij een model betastte. Dit resulteerde in ophef online en de de oproep om de debutant direct weer te ontslaan. Dat deed Haas niet, want Mazepin neemt veel Russische geld mee. Dat is ook te zien aan de auto, waar de kleuren van Russische vlag onmiskenbaar aanwezig zijn. Naast Mazepin debuteert ook Mick Schumacher bij Haas. Dit is wel een lievelingetje van veel F1-fans, want zoon van.

Williams

George Russell mocht vorig seizoen één race proeven van de machtige Mercedes, maar zit nu weer gewoon in de teleurstellende Williams. Het team dat afgelopen seizoen geen enkele wk-punt wist te halen moet dit jaar een keertje in de punten eindigen om nog enigszins bestaansrecht te behouden. Williams gaat dat proberen met dezelfde rijders (naast Russell is ook Nicholas Latifi weer present) en een auto met aanzienlijk meer blauw, maar nog steeds erg weinig sponsors. Het is een lange weg terug naar de top.