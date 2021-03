Project Veritas. Zo ongeveer de meest leugenachtige vooringenomen ultrarechtse zender die er is te vinden in de VS. Maar goed, het zal wel weer een "grapje" zijn, dat deze zender als enige vertrouwd wordt.

Maar toch. Biden verhindert journalisten verslag te doen ter plaatse. Dat is bepaald niet de transparantie die hij beloofde. Je vraagt je af waarom.

Wel opmerkelijk is opeens dat rechts Amerika heel erg voor openheid in de media is. Dat was nooit zo, de pers was de vijand, maar nu dus even niet. Quote:

After years of bashing the news media, some Republicans and right-wing media outlets have suddenly morphed into press advocates. Sen. Ted Cruz tweeted that he found it "outrageous & unacceptable" there was "no press" and "no cameras" with Mayorkas.