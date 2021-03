Even voor de mensen die te weinig televisiekijken, te vaak doen wat Samantha wil of te veel klusjes doen in en om het huis. Er zijn dus vijf Klassiekers in de wielersport: Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Als renner ben je een ENORME SUPERMIET als je niet een van deze vijf wedstrijden hebt gewonnen. Aan de andere kant, ook als wij heel hard zouden trainen zouden wij deze wedstrijdjes (waarschijnlijk) ook niet winnen. Vandaag Milaan-Sanremo, driehonderd kilometer met de fiets onder je reet door Noord-Italië sjouwen, met op het einde de bergjes Cipressa en Poggio. Iedereen kan het eerste Monument van het jaar winnen: sprinters, klimmers, punchers, vluchters. Alleen losers niet. Topfavoriet is natuurlijk ONZE Mathieu van der Poel (op de foto in het midden in het rood-wit-blauw). Andere favorieten: Van Aert, Alaflippie, Ballerini, Matthews. Nog even een tukkie doen en daarna hand in de zak chips, een pigato in het glas en KOERS. LIVE op Eurosport & De Belg.

UPDATE: Stuyven (Belg) wint. Mathieu 5de.