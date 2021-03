: oh gaan we dat psychopatische spelletje spelen? Wel bakra krijsen, maar janken als er iemand een neger of zwarte wordt genoemd? Racisme is dus vooral een spelletje dat gespeeld wordt door types die de godganse dag met hun eigen huidskleur bezig zijn... Best zielig en als het niet een geforceerd truukje was, had ik er nog om kunnen lachen. Maar normaal fatsoen is kennelijk niet aan allochtonen besteedt. Klinkt ook best kinderachtig, al die straattaal rotzooi van stompzinnig volk dat nog geen fatsoenlijk woord Nederlands hun racistische smoel uit kunnen krijgen. Bedankt voor uw stem op Sylvana Simons. En bedankt voor uw bijdrage aan de devaluatie van daadwerkelijk racisme. Pinda.