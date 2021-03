Mijn favoriete herinnering aan De Jessias is toen hij later op de avond moest vertellen dat deze uitslag voor groen slinks natuurlijk een mokerslag is en dat er wonden gelikt moesten worden maar dat het te vroeg is om nu aan aftreden te denken. Nog later op de avond was dat zijn antwoord aan journalist die dat wilde weten. “We gaan de komende dagen in de fractie stevig discussiëren wat er mis is gegaan”.

Mijn tweede goede herinnering is toen hij over een paar dagen toch zijn aftreden bekend gaat maken om voor nieuw elan in de partij te zorgen. De partij waar hij zo achter staat en die zo veel voor hem gedaan heeft en hij blijft altijd strijden voor een betere groene wereld!