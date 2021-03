We wisten natuurlijk al dat ze in 2019 deelnam aan een mediatraining van de Turkse moslimbroederschap. Maar we keken toch nog even door de rest van de videos van die organisatie, en vervolgens zagen we dat ze bij een later trainingsevenement doodleuk in de organisatie zat. In Istanbul, bij de Turkse moslimbroederschap, niks aan het merken van de invloed van de moslimbroederschap. Nou, we waren verbaasd, zijn verbaasd en blijven verbaasd. Maar we kijken wel uit naar haar kamerlidmaatschap, want dat dossier schrijft zichzelf niet.

Welkom en geniet ervan!

Gelikte filmpjes wel, zeker