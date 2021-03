Net hier in het Scouting gebouwtje gestemPd en weer een sterk staaltje Vijfde Colonne gezien. Acht Somaliërs voor me, allemaal in hun Mordor taaltje rochelend, met DENK vignetje/ mondluier in de hand en alle vrouwen tot aan de oogballen in de lappen. De man voor me staat er op dat hij met de vrouw mee het stemhok ingaat zodat hij haar kan instrueren op wie te stemmen. De toezichthouder geeft beleefd aan dat dit wettelijk gezien niet mag. Wordt een hoop gedoe. Mevrouw blijkt analfabeet. Mijn gezicht staat ondertussen op standje "F-5 Tornado". Toezichthouder houdt voet bij stuk. Uiteindelijk mag hij haar op een proefbiljet aanwijzen waar ze moet zijn met haar potlood, maar niet mee het stemhok in. Aldus geschiedde.

Zie hier het Paard van Troje in actie. We worden straks democratisch uit onze democratie gestemd, want de demografische tijdbom tikt steeds sneller en harder. Maar nog steeds loopt de rest van gezapig Nederland met een plaat ter grootte van de gehele Bijlmer aan beton voor de kop. Om je kapot te ergeren gewoon.