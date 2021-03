We kaderden al hoe het Kaag-effect een gekochte campagne is door een partij die jarenlang over fake news en beïnvloeding gilt maar zichzelf wel naar meer zetels koopt met "advertorials zodat het op organisch nieuws lijkt", en zo nog wat dubieuze dingen. Vrijdag bleek dat een D66-donateur die 15.000 euro aan de partij gaf, kort daarvoor van MinBiZa Ollongren een opdracht had gekregen om de verkiezingssoftware van de Kiesraad te onderzoeken. En hier hebben we nóg een voorbeeld van diepe verwevenheid tussen D66, de techsector en misleidende publiekscampagnes met gesloten vizier: Psst.nl.

Psst is een petitie voor méér geld naar veiligheid en defensie. Op zich prima, de Joint Strike Faaljager heeft Defensie helemaal kaalgeplukt en die 2%-norm halen we ook bij lange na niet. Diverse vakbonden, militairen, bezorgde burgers en zelfs "journalisten" schaarden zich derhalve achter de petitie: NanoJort gebruikte in december zelfs zijn Volkskrantcolumn als sluikreclame voor het initiatief. Dat geeft - buiten de gelikte website en de ronkende namen - al aan: dit is geen grassroots bezorgdeburger-petitie, dit is een advertorial die op organisch nieuws moet lijken.

D66 en de moordenaar van Cora van Mora

Een naam die níet op de "Wie"-pagina staat, is die van Alexander Ribbink. Dat is niet alleen de Tom-Tom-miljonair die ooit Cora van Mora vermoordde, hij is ook de Quote500-man achter Keen Ventures en zit daarmee achter de Psst-petitie. Zijn betrokkenheid is geen geheim: hij sprak er in februari over in 1Vandaag en op de pagina 'Nieuws' komt zijn naam veelvuldig voor. In de KVK is snel gevonden (pdf) dat hij bestuurder is van Stichting Psst. De tweede bestuurder is Wanda Kingma, werkzaam voor reclamebureau Mensch en via haar LinkedIn duidelijk gecharmeerd van D'66. Bestuurder nummer drie, Jack de Graaff, is 'managing partner' van Mensch. Het bureau creëerde de campagne van Psst. Lekkere zelfbevlekking, makkers. Maar het sterkt ook de vermoedens dat deze stichting helemaal niet zo ideëel en betrokken is als ze zichzelf proberen voor te doen.

In een recente editie van het ACOM Journaal, een militair vakbondsblaadje, staat te lezen (pdf) dat de investeerder zelf tonnen in de petitie steekt: "Ribbink nam ook de opzet, invulling en financiering van de campagne, die 'in de tonnen loopt', voor zijn rekening". Dat doe je echt niet zomaar. Ribbink zelf presenteert zich als een politiek neutrale bezorgde burger, maar dat is niet waar: al in 2010 schoof D66 hem naar voren als potentieel wethouder in Amsterdam, voor de huidige verkiezingen doneerde hij 10.000 euro aan D66. Wat is precies zijn belang met Psst?

Onder de niet onterechte maar wel oppervlakkige petitiecampagne schuilt een wereld waarin vvd en D66 de poet verdelen in een hele specifieke sector: cybersecurity. Ribbink zit samen met de bekende top-vvd'er Ben Verwaayen in Keen Ventures en die investeren fors in tech-startups. Zoals EclecticIQ , een "cyber intelligence technology provider" die bij Keen onder directe hoede van Verwaayen valt. Dankzij diens vvd-connecties kon Eclectic snel goeie klussen krijgen bij TNO, de innovatie-HTS van de overheid die destijds onder leiding stond van vvd'er Annemarie Zielstra (die inmiddels 'Partner Cybersecurity' is bij KPMG). Follow the Money had hier een verhaal over (maar ondanks hun subsidiebestaan gooien die helaas alles achter een betaalmuur).

HSD: nepnieuwsfabriek op D66-subsidie

Waar Keen Ventures ook opduikt, is in de The Hague Security Delta (HSD), een subsidiespeeltje van schimmig sujet Rob de Wijk (D66), opgezet door toenmalig Haags wethouder Ingrid van Engelshoven (D66), die het gebruikte als een soort sollicatiebrief voor de ministerspost, die ze met haar pijnlijke leegte opvulde op Onderwijs in Rutte III. HSD is all about cyber security en Ribbink zit daar dus ook vuistdiep in, terwijl het in de praktijk een soort nepnieuwsfabriek is die draait op subsidie.

Maar dat doet er niet toe: waar het om gaat, is dat cybercybercyber in het Defensie-narratief gerianvanrijbroekt wordt, zodat start-ups waar Ribbink en Verwaayen in investeren straks goeie opdrachten kunnen krijgen van de overheid. Dat gebeurt via de Psst-petitie van """bezorgde burgers""" dus op het snijvlak van investeerdersbelangen en politieke lobby. Door mensen die actief betrokken zijn bij, of doneren aan vvd en D66. En daar schimmig over doen.

We weten nu ook dat NanoJort op de ivoren toren van Kaag stemt, maar goed. Dat is slechts een piepkleine terzijde. De belangen achter zo'n Psst-petitie zetten vooral een donatie van een miljoen aan D66 door een techmiljardair in een ander licht maar bovenal onderstreept deze casus het hypocriete cynisme van een partij die luidkeels wolf staat te roepen tegen het "fake news" op internet en of de "trollenlegers" van politieke outsiders, enkel om de kiezer (en de media) af te leiden van de lobbybelangen in eigen gelederen en onder eigen donateurs. "Nieuw leiderschap", heet dat bij D66. Want hun oude idealen zijn dood, begraven, overheen gepist en daarna voor de zekerheid nog eens verbrand - samen met uw taxpoet én uw eigen inspraak in de democratie.