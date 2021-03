Weet u nog, die dagenlange ophef toen de zoon van PVV-senator Marjolein Faber een PVV-website voor mama maakte op kosten van de belastingbetaler? Nou het is misschien een beetje een whataboutism, maar een vergelijkbare reactie + reactie van de Rijksrecherche missen we wel een beetje nu demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) het bedrijf Hack Defense van Mark Koek (D66) ingehuurd blijkt te hebben om de beveiliging van de verkiezingssoftware van de Kiesraad eind 2020 te laten testen. Een maand na verschijning van dat rapport doneerde Koek namens Hack Defense 7.500 euro aan D66. Vast puur toevallig, want alle media zwijgen er over dus dan is het ongetwijfeld volstrekt onschuldig. Misschien was Kajsa gewoon superaardig voor Mark "volledig belangeloos en onafhankelijk" Koek. Of heeft het Rijk hem per ongeluk te veel betaald, en stort ie dat nu op deze manier terug. Weet hij veel joh. Het goeie nieuws: Hack Defense is positief over de veiligheid van de verkiezingssoftware!

Meer van zulks opzoeken? Het verse totaaloverzicht van giften & schulden (veel businessmodelgeld voor VOLT, nog meer buitenlands geld voor FvD, Van Haga die via FvD legaal nog snel wat Sjopperdepoen witwast voor de VPB) is gedropt om hierrr zelf te doorzoeken, maar Mark van dehet NRC deed alvast een parelduikdraadje voor luie mensen.

