Stop the Steal! Chinese trollenlegers en online clickfarms én 1 miljoen euri aan graties reclamegelden bezorgen D66 van Secret Kaag een monsterzege. De consultaire Nederlandvernielers halen in 1 week maar liefst +3 zeteltjes op bij Maurice de Hond. Houdt Nederland dan stiekem toch van Kaag en haar belofte van "Nieuw leiderschap"?? Nee, natuurlijk niet. Het is allemaal een plat gevecht om de meeste aandacht en op dat vlak is D66 gewoon keihard aan het beuken in de slotweken richting stembus. En waar beuken staat, moet je schmieren lezen want de partij die zich aan de voorkant boos maakt dat er zo veel "fake news" op internet & Facebook staat om mensen te misleiden, gaf alleen al in de eerste week van maart een half miljoen euro uit aan Facebook-advertenties - het meeste van alle partijen. Ook dropten ze een half miljoen in televisie-reclames en dat is los van de ontelbare televisie-optredens die Kaag & Jetten bij NPO66 gratis cadeau krijgen (van uw belastingcenten).

Gelekte D66-documenten verraden fake news-tactieken

Uit gelekte campagnedocumenten van D66 blijkt dat de partij geen enkele moeite heeft om zelf misleidend gedrag te vertonen op sociale media: "Wij doen aan advertorials zodat het op organisch nieuws lijkt", is hier in dit document te lezen (via). Tevens is er een Twitter-akkefietje gaande bij het Volt voor volwassen veelverdieners die intens tevreden met zichzelf zijn: de partij ramt onverklaarbaar veel likes bij elkaar van nepaccounts, trollaccounts en zelfs Aziatische accounts. Dat riekt naar clickfarms en D66 zegt dat te gaan "onderzoeken". Maar we weten dankzij de #MeToo-kwestie rond Frans van Drimmelen hoe die onderzoeken bij D66 werken: laten uitvoeren door een bevriend bureau, alle relevante vragen negeren en in de conclusie schrijven dat er niks aan de hand is omdat je weet dat journalisten op je hand zijn en toch niet verder kijken (maar bloggertjes van GeenStijl wel). Want de MSM negeren zelfs het keiharde feit dat Ollongren recent het bedrijf van actieve D66'er en "vertrouwenspersoon" Mark Koek inhuurde om de verkiezingssoftware van de Kiesraad te testen, waarna deze Koek aansluitend 7500 euro aan de partij doneerde. Volstrekt schandalig en dubieus, edoch: krekels in de MSM...

#TeamKaag kocht dit weekend ook nog een full page advertentie in de Telebelg en in de eveneens gelekte campagnekalender zien we dat er ook nog 600.000 brieven bezorgd worden en dat er nog een voorpagina Parool aan komt. Allemaal gekocht dankzij campagnegeld van - onder andere - techbedrijven en techmiljardairs en ingezet volgens kille algoritmische marketingprincipes waar de berekenende consultantspartij zelf altijd zo tegen te keer gaat. De peilstijging van D66 heeft vast iets te maken met de zelfmoord van GroenLinks, maar zéker ook met de aloude wetten van kapitalistische marketing & reclame, plus een vleugje handig ingezette (of gekochte) algoritmes.

Dat is dus het Kaageffect: aandacht kun je kopen, kopen, kopen met je kudt. Zoals Pieter Omtzigt al hardop zat te hekelen bij ons in Schermtijd, is geen enkele partij met inhoudelijk debat bezig. Ook D66 niet, dat bovendien nog een stap verder gaat en glashard liegt alsof ze niet de afgelopen vier jaar lang onderdeel waren van de Rutte Doctrine, in een coalitie waarin Kajsa Ollongren de laatste restjes burger uit de democratie peuterde om het "nieuwe leiderschap" alvast beter te centraliseren. Zie hieronder nogmaals hoe Martin Bosma haar rampzalige ministerschap resumeerde. D66 rapporteren voor politieke misleiding? Dat kan hier.

Bosma over vier jaar D66-effect op de democratie

Bosma over waarom D66 overbodig is geworden