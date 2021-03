Zonnepanelen horen op een dak en niet in een weiland. Je kunt niet in de Tweede Kamer vingerwappen over Natura2000, Nederland 2050, weidevogels en grutto's en tegelijk het oneindig laagland volkwakken met zonnepanelen. Zonneweides (of erger zonneparken, zonnevelden) zijn landschapskanker van de ergste soort, het is glyfosaat voor de horizon en wat het met de bodem doet weten we niet.

Gelukkig hebben nu een Kaart van Nederland met allemaal Daken Waarop Zonnepanelen Kunnen. Cruciale kernzin: Begin 2021 was ca. 12% van het beschikbare dakoppervlak voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat 88% van het theoretisch potentieel beschikbare dakoppervlak nog niet is benut.

Het is dus echt bezopen dat er nog zonnepanelen in weilanden worden gezet. Detail: Gemeente Den Haag hoort bij de slechtste van de klas, Hollands Kroon (groetjes) waar dus al allemaal windmolens en datacenters staan, zit bij de Top 3. Hieronder een plaatje van Het Dak van de Tweede Kamer, waar ze dus u dag in dag uit vertellen dat u klimaatneutraler moet gaan leven, onze weilanden weggeven aan energiereuzen, en waar dus TUINTEGELS liggen ipv zonnepanelen. Met je draagvlak.

Nou mevrouw Ploumen. Aan de slag!