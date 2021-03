De dood, belastingen en ruzie in het bejaardenclubje van 50Plus, het zijn de drie zekerheden in het leven. Wie bang was dat de rust was teruggekeerd na het vertrek van Henk Krol kan opgelucht ademhalen, want de meest kwetsbare groep van de politiek samenleving vecht kolderieke ruzietjes nog immer openbaar uit. Lijsttrekker Liane den Haan roept haar nummer 3 op de kieslijst, Ellen Verkoelen, op om zich terug te trekken. Verkoelen had eerder kritiek op de campagne en de lijsttrekker, omdat Den Haan in media-optredens haar eigen verkiezingsprogramma tegenpraat. Daarnaast onthulde ze dat een appgroep van partijleden is opgeheven wegens te veel ruzie. Den Haan roept haar nu weinig subtiel tot de orde tijdens een live-uitzending van de NOS, zodat ook het publiek kan zien dat het nog steeds een enorme puinhoop is binnen de ouderenpartij. Voor de politieke carrière van Verkoelen maakt het overigens niet uit of ze wel of niet haar plekje op de kieslijst behoudt, want in de peilingen staat 50Plus op slechts één (Ipsos) of twee (De Hond) zetels. En dat was nog voor deze openlijke demonstratie van algeheel wanbestuur van deze geraniumstarende Werther's Originals. Wil je echt wat voor de ouderen doen? Stop dan gewoon met de partij, want aan deze wegrottende bingoclub heeft geen bejaarde iets.

