"De linkse partijen hebben al lang geleden besloten uit principe niemand te weigeren. Principes kennen geen prijs. Dan wil je liever niet horen wat dat kost."

Zo is het. In het artikel in de Volkskrant vorige week hierover reageerde Bram van Ojik (GL) zo:

"Van Ojik vindt dat het migratievraagstuk niet vanuit economisch perspectief bekeken moet worden. 'Een nutteloos onderzoek: dit is in de eerste plaats een morele kwestie. We moeten ons aan internationale vluchtelingenverdragen houden."

Geld speelt volgens GL geen enkele rol. We zijn gewoon verplicht om te deugen, want: de verdragen, en het is immoreel om het immigratievraagstuk vanuit economisch perspectief te bekijken.

Het vreemde is wel dat er regelmatig in de krant van die enorme 'goed-nieuws-show' nummers worden gemaakt van statushouders die wél een baantje hebben gevonden of een restaurantje hebben geopend, hoewel dat grote uitzonderingen betreft.

En ook de reacties in de krant van een dag later waren weer 'bloody typical' Eerst ergens een commentaar van Carlijne Vos, die werkelijk altijd - ook hier weer - die oude, allang weerlegde, koe uit de sloot haalt van de vergrijzing, en verder heel erg makkelijk over de zaken denkt:

"Als we migratie met een economische bril bekijken is het dus vooral zaak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen: beter gebruikmaken van het menselijk kapitaal van de aanwezige statushouders en arbeidsmigratie gericht sturen in plaats van over te laten aan mensensmokkelaars."

Vos is maar niet bij machte om te begrijpen dat er in Nederland totaal geen vraag is naar niet- of heel laag-opgeleide derdewereldlanders, die vast wel over bepaalde vaardigheden zullen beschikken, maar dat zijn niet de vaardigheden waar hier in een moderne, hoogontwikkelde diensten- en kenniseconomie vraag naar is. Dus dan kun je wel proberen het 'aanbod' (van geitenhoeders, maisbroodbakkers, 'studenten', etc) beter op de 'vraag' in Nederland af te stemmen, maar dat gaat je niet lukken.

En een briefschrijver gooit het probleem gedeeltelijk weer op 'discriminatie':

"... immigranten de overheid netto 17 miljard euro per jaar kosten (Ten eerste, 4 maart). Vanwege relatief hoge werkloosheid en slechtbetaalde banen. Dat eerste is in elk geval gedeeltelijk veroorzaakt door degenen die liever geen immigranten in dienst nemen."

Ook totaal geen idee dat die hoge werkloosheid voornamelijk wordt veroorzaakt door het feit dat asielzoekers niks kunnen. Maar zijn oplossing is het minimumloon gewoon te verhogen:

"Dat zou de kosten van de overheid in het algemeen gevoelig omlaag brengen én migranten kunnen helpen minder onderwerp te zijn van dergelijke stigmatiserende onderzoeken."

En klaar is Kees. Laat ook weer even op die Gutmensch kwalificatie van het onderzoek.

Maar de stijgende lijn zit er dus alweer in: 500 nu ipv de 400 die het weken lang was. Jan vd Beek ea hebben gelijk: de komende 20 jaar gaat dit ons 600 miljard kosten.