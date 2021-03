Hier ook: maaiers, buitenboordmotoren, trilplaten, minigravertjes... zolang als het maar in een flink formaat bestelbus past (kan ons wat rotten of die bus zowat door z'n assen zakt). En oh ja: brandstof. Heel veel brandstof. Iedere link naar de omliggende bungalowparken, waar de Poolse, Bulgaarse en Oekraïense vlaggen voor de ramen hangen is natuurlijk uit den boze. (ze gaan in ieder geval niet even kijken) En gelukkig is er in weerwil van alle corona-maatregelen op dit continent gewoon een dagelijkse pendeldienst naar en van de moederlanden. Zakelijk verkeer, begrijpt u.