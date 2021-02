Tjah. Dan gaan we toch maar even het taboe in: IQ. IQ is (per definitie) gebaseerd op een normale verdeling. Dit betekent dus dat iemand uit een groep die gemiddeld lager scoort op IQ testen best een veel hoger IQ kan hebben dan iemand uit een groep met hoge gemiddelde IQ score. Het is dus heel dom om van tevoren onderscheid te maken, je hebt geen idee waar iemand zich in die normale verdeling bevindt.

Maar uiteindelijk zal je natuurlijk wel meer mensen uit die groep met gemiddeld hoog IQ in dienst hebben in een kennis bedrijf. En aangezien dat over het algemeen de beter betalende banen zijn, zal die groep in het algemeen dus ook meer geld verdienen.

Overigens, een interessante klacht over IQ metingen is dat die een westerse bias hebben. Zelfs als dat zo zou zijn (dat is het niet), dan kijken we nog steeds naar het succes van bepaalde groepen in een westerse maatschappij, een maatschappij met een uiteraard ingebakken westerse bias.