Ik kan deze hypothese wel kracht bij zetten hoor.

Als je voor FvD gaat is je stem regelrecht in de prullenbak verdwenen. Niemand wil dat zooitje in de kamer zien. Niet links en ook niet rechts.

Als je voor de PVV gaat, gaat je stem in principe direct van traditioneel links (zeg maar PvdA) naar Rutte.

Als je voor JA21 gaat ga je waarschijnlijk wel met Rutte om tafel zitten (want senaat) maar dan nog gaat je stem naar Rutte.

Stem je CDA dan gaat je stem ook zeker weten naar Rutte. CDA is gewoon het rechts conservatieve verlengstuk van de VVD.

Dus ... Let op. Als je het rechtse beleid van Rutte niets vind en meer zorg en zekerheid wil omdat je vindt dat Nederland beter kan of moet. Nou dan stap je eventjes over de fouten van het halen van moslims heen, stap je eventjes over de 14000 asielzoekers heen. En ga je denken in wat beter is voor jou.

Is dat echt Rutte? Is dat echt de VVD? Zo nee dan moet je niet op de PVV stemmen maar op een linkse partij. Zo ja 'maar....' dan moet je in de melk willen brokkelen. Zo ja en het is helemaal prima dan VVD. Zo ja maar het moet rechtser. Dan JA21.