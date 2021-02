Al die zachte winters was en is het gevolg van Westenwind, de kou komt uit het Oosten.

Zuid west -Zuid meestal nog warmer. Noordoost en Noord meestal nog kouder.

Heeft dus nul, nul met klimaat te maken. Nu kregen we even wat Oosten wind in de winter en hoppa, de schaatsen uit het vet.

Krijgen we vanaf nu in de winter Oost en Noordoosten wind is het elk jaar elfstedentocht wat de "klimaatdeskundigen" ook beweren van 1xin de 30 jaar.